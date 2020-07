Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut toujours espérer David Alaba...

Publié le 7 juillet 2020 à 17h15 par La rédaction

Sur le tablettes du Paris Saint-Germain et en fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison prochaine, David Alaba aurait récemment écarté l’intérêt d’un autre club prestigieux.

Après 9 ans de bons et loyaux services, David Alaba pourrait quitter le Bayern Munich à l’issue de la saison. Contractuellement lié au club bavarois jusqu’en juin 2021, la latéral autrichien serait effectivement sur les tablettes de nombreux clubs comme le PSG. Tout récemment, l’actuel club champion d‘Allemagne avait expliqué par l'intermédiaire de son président qu’il ferait tout son possible pour garder Alaba. « Les deux (Thiago et Alaba) sont de bons gars, sur et en dehors du terrain. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable. On sait que les deux joueurs n'ont plus qu'un an de contrat » avait confié Karl-Heinz Rummenigge au sujet de David Alaba mais également de Thiago Alcantara il y a quelques jours. L’avenir d’Alaba est donc dans le flou mais en cas de départ, Leonardo verrait un concurrent s’éloigner du dossier.

L’Inter Milan écarté ?