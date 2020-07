Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte serait bien ouverte pour David Alaba…

Publié le 6 juillet 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que le Bayern Munich chercherait actuellement à prolonger David Alaba, le PSG pourrait bien avoir une occasion de récupérer l’Autrichien. Explications.

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, David Alaba se retrouve actuellement à la croisée des chemins. Doit-il prolonger ou s’offrir un nouveau challenge ailleurs ? L’Autrichien ne manquerait en tout cas pas de prétendants puisque le PSG, l’Inter Milan ou encore Manchester City seraient intéressés par son profil et sa polyvalence. Toutefois, en Bavière, on ne souhaiterait pas se séparer d’Alaba, cherchant ainsi à prolonger son contrat. Mais il faudra être très convaincant puisque selon les informations de Bild , le joueur de 28 ans exigerait un salaire d’environ 20M€ par saison. Une demande colossale qui pourrait redonner espoir aux clubs intéressés…

Alaba dans le flou ?

Et comme le développe le média allemand, David Alaba ne saurait pas vraiment encore quoi faire exactement pour son avenir. Si l’idée de prolonger l’aventure avec le Bayern Munich lui trotterait dans la tête, cela serait également le cas en ce qui concerne un nouveau challenge loin de la Bavière. Et pour le moment, Alaba n’aurait pas clairement tranché, puisque cela serait toujours du 50-50. Affaire à suivre…