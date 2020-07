Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Ligue 1 prêt à jouer un mauvais tour à Villas-Boas ?

Publié le 6 juillet 2020 à 14h15 par T.M.

Outre M’Baye Niang, l’OM pense aussi à Boulaye Dia pour se renforcer offensivement. Toutefois, cet été, l’attaquant de Reims pourrait ne pas avoir envie de quitter la Champagne.

Pouvant déjà compter sur le renfort de Pape Gueye pour la saison prochaine, André Villas-Boas attendrait encore d’autres renforts à l’OM, et ce malgré les difficultés financières du club. L’une des priorités serait notamment de trouver un renfort offensif pur venir épauler Dario Benedetto à la pointe de l’attaque. Ces dernières semaines, la priorité était donnée à M’Baye Niang, mais la piste menant à l’attaquant de Rennes s’est clairement refroidie. De quoi remettre au goût du jour le dossier Boulaye Dia ? Alors que l’attaquant de Reims est suivi depuis plusieurs mois déjà, Le 10 Sport vous révélait le 15 juin dernier que l’OM était prêt à formuler une offre pour le protégé de David Guion. Dia sera-t-il donc le prochain attaquant des Phocéens ?

Dia veut rester à Reims !