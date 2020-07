Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du club pour remplacer Zubizarreta ? La réponse !

Publié le 8 juillet 2020 à 14h45 par A.M.

Toujours en quête d'un dirigeant pour remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud ne devrait toutefois pas nommer Eric Roy dont le nom a circulé ces derniers jours.

C'est l'une des priorités de Jacques-Henri Eyraud. Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM n'a pas de dirigeant pour piloter le mercato. Le président du club phocéen a déjà dressé le portrait-robot du profil recherché puisqu'il souhaite attirer un « head of football » qui aura des fonctions élargies par rapport à celle d'Andoni Zubizarreta qui était directeur sportif. Toutefois, cela fait plus de deux mois que le Basque est parti et pour le moment, l'OM n'a toujours pas nommé son remplaçant. Plusieurs noms circulent à l'image de celui d'Eric Roy, actuel directeur sportif de Watford.

Eric Roy ne devrait pas être le nouveau «head of football»