Mercato - OM : Eyraud prépare un nouveau départ à 0€ !

Publié le 8 juillet 2020 à 12h45 par A.M.

Contraint de vendre tout en allégeant sa masse salariale, l'Olympique de Marseille se retrouve face à un vrai dilemme sur le marché des transferts. Certains joueurs pourraient d'ailleurs partir libre à l'issue de leur contrat, comme Valère Germain.

L'été de l'Olympique de Marseille devrait être rythmé par les ventes. En effet, en grande difficulté financière, le club phocéen doit vendre afin d'équilibrer ses comptes et se renforcer. En attendant, l'OM doit se contenter de miser sur des joueurs libres, comme Pape Gueye, première recrue estivale olympienne, ou tenter des prêts. Les noms de Leonardo Balerdi et Jean-Clair Todibo circulent ces dernières heures. Toutefois, la priorité reste d'équilibrer les comptes en vendant des joueurs et en allégeant la masse salariale, mais encore faut-il trouver des clubs acheteurs. C'est le problème qui se pose pour Valère Germain.

Germain vers un départ libre en 2021 ?