EXCLU - Mercato - OM : Du monde sur Valère Germain ? La réponse !

Publié le 26 juin 2020 à 13h45 par La rédaction

Plusieurs clubs seraient intéressés par Valère Germain, dont le contrat se termine en juin 2021 avec l’OM. Voici nos éléments sur le dossier.

Le journal L’Équipe a évoqué plusieurs noms de clubs intéressés par Valère Germain. Avec un contrat qui se termine dans un an (juin 2021), l’attaquant de l’OM susciterait l’intérêt de Bordeaux, Mayence (Allemagne), le Real Valladolid (Espagne) ou encore Orlando (États-Unis). Selon nos informations, aucun de ces clubs n’a pris contact avec l’entourage du joueur. Aucune offre, aucune négociation, aucune discussion.

Dans l’attente du nouveau directeur sportif

La situation de Valère Germain est claire : il veut rester à l’OM. Son désir de poursuivre dans son club de cœur est prioritaire. Et l’entraîneur, André Villas-Boas, apprécie autant sa polyvalence que son intelligence de jeu. Pour lui, Valère Germain fait partie de ses plans. Mais dans le clan Germain, on est lucide. On sait que l’OM a besoin de vendre et qu’en fonction des opportunités, les dirigeants seront amenés à prendre des décisions. Pour l’heure, tout le monde attend l’arrivée du directeur sportif. C’est lui qui aura la charge de gérer l’ensemble des dossiers. A commencer par celui de Valère Germain. En l’état, aucune piste n’a été ouverte.