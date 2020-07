Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane à l'origine d'un coup de tonnerre pour Pogba ?

Publié le 8 juillet 2020 à 12h00 par B.C.

Régulièrement annoncé sur les tablettes du Real Madrid depuis plusieurs années, Paul Pogba aurait cette fois-ci une réelle chance de rejoindre les Merengue, mais tout pourrait dépendre de la fin de saison des hommes de Zinedine Zidane.

Grâce à sa victoire face à l'Athletic Bilbao, sa septième consécutive, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre. Les hommes de Zinedine Zidane pointent en tête de la Liga avec quatre points d'avance sur le FC Barcelone et affronteront ce vendredi (22h00) Alavés pour le compte de la 35e journée du championnat espagnol. Les Merengue sont donc proches de redevenir champions d'Espagne, un titre qui leur échappe depuis 2017 et qui pourrait avoir de grosses incidences sur le mercato estival.

Le feuilleton Pogba relancé en cas de victoire en Liga ?