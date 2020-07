Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un véritable pactole attendrait Mbappé au Real Madrid !

Publié le 8 juillet 2020 à 6h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid, les Merengue seraient prêts à offrir un véritable pont d’or à l’attaquant du PSG.

Pour beaucoup, la question n’est pas de savoir si Kylian Mbappé viendra ou non au Real Madrid, mais plutôt quand il viendra. Actuellement au PSG où il est sous contrat jusqu’en 2022, le Français a vu les Merengue reporter leur assaut à cause du contexte actuel lié au coronavirus. C’est donc l’été prochain que la Casa Blanca pourrait faire le forcing auprès de Leonardo pour parvenir à un accord. Un moment idéal puisque Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. De quoi placer le Real Madrid dans une position parfaite pour les négociations. A moins que les Madrilènes n’attendent encore un an de plus et la fin du bail du Parisien. Un scénario qui pourrait offrir au champion du monde un véritable pactole.

« Une prime de transfert de 100 millions d'euros »