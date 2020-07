Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans le dossier Guendouzi ?

Publié le 8 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Éloigné des terrains par son entraîneur à Arsenal, Matteo Guendouzi (21 ans) pourrait quitter Londres cet été alors que le PSG serait sur les rangs. Une réunion entre le club londonien et le clan du joueur est prévue pour clarifier la situation.

Même s’il ne reflète pas l’attitude d’un joueur exemplaire, Matteo Guendouzi (21 ans) pourrait rejoindre une très grosse écurie cet été. En effet, le milieu de terrain des Gunners avait été pointé du doigt, notamment par la presse britannique, il y a quelques jours, après son geste d’énervement sur Neal Maupay, lors de la défaite d’Arsenal face à Brighton (2-1). Après cela, le club londonien aurait décidé de mettre son joueur sur la liste des transferts. Et comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, le Real Madrid et le FC Barcelone sont intéressés par Matteo Guendouzi. Le Paris Saint-Germain, qui cherche à fortifier son entrejeu, observerait également la situation de l’ancien lorientais, comme l’avait expliqué Téléfoot . Et pour Leonardo, le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours…

Arsenal va rencontrer le clan Guendouzi