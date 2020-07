Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A l’OM, on a des regrets pour Lihadji, mais…

Cet été, Isaac Lihadji a fait le choix de quitter l’OM pour rejoindre le LOSC. Un choix qui donne certains regrets du côté de la Canebière.

Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’OM, Isaac Lihadji a toutefois fait le choix de ne pas poursuivre avec le club phocéen. En effet, c’est au LOSC que l’ailier de 17 ans a décidé de signer son premier contrat professionnel. Un gros coup dont on se félicite chez les Dogues. Dernièrement, Gérard Lopez assurait : « Il y avait des clubs en Angleterre et Dortmund sur lui. On a laissé parler les autres et c’est ensuite notre projet qui a parlé pour nous. Et dans ce projet on fait confiance aux jeunes, on les fait jouer ». En revanche, du côté de l’OM, on garde ce départ de Lihadji en travers de la gorge.

« Décevant et triste »