Mercato - Real Madrid : Zidane dépassé par un club prestigieux dans ce dossier XXL ?

Après Timo Werner, Chelsea souhaiterait de nouveau s’offrir un grand joueur de la Bundesliga. Aussi pisté par le Real Madrid, Kai Havertz serait effectivement déjà en contact avec les Blues !

Avec 17 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Kai Havertz est devenu un joueur incontournable de la Bundesliga. Capable de joueur au cœur du jeu comme en pointe, la pépite allemande de 21 ans est aujourd’hui très convoitée. D’ailleurs, Zinédine Zidane est totalement tombé sous le charme de Kai Havertz et souhaiterait le voir arriver au Real Madrid cet été comme vous l’avait révélé le10sport.com le 19 mai dernier. Toutefois, l’avenir d’Havertz pourrait s’écrire en Premier League !

Selon les informations de Nicolò Schira révélées sur son compte Twitter , Chelsea, bien représenté par Marina Granovskaia dans ce dossier, souhaiterait absolument s’offrir Kai Havertz et serait même d’ores et déjà en pourparlers avec le clan du joueur allemand. Le journaliste italien indique que les Blues seraient prêts à verser un salaire de 8M€ par an à la pépite du Bayer Leverkusen qui pourrait s’engager pour 5 saisons avec le club londonien. Enfin, les dirigeants de Chelsea pourraient ouvrir des discussions avec le club allemand dans les prochains jours. Zidane semble être complètement dépassé dans ce dossier. Affaire à suivre.

#Chelsea want Kai #Havertz and are in talks with his agent. #Blues are ready to offer 5-year contract (€8M/year) and in the next days will open talks with #BayerLeverkusen. At the moment Marina Granovskaia lead the race for the german player. #transfers #CFC