Mercato - Real Madrid : Une grosse menace confirmée pour Zidane avec Kai Havertz ?

Ciblé par le Real Madrid, Kai Havertz pourrait finalement prendre la direction de la Premier League cet été. Même si aucune offre serait encore sur la table, un cador anglais pourrait dégainer à tout moment !

Le prochain mercato du Real Madrid ne risque pas d’être très mouvementé, puisque l’opération Kylian Mbappé serait prévue en 2021. Toutefois, désireux de redessiner les contours son effectif avec la ferme intention de recruter de jeunes joueurs, Zinédine Zidane pourrait se laisse tenter par quelques coups. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 19 mai dernier, l’entraîneur français est totalement tombé sous le charme de Kai Havertz et souhaiterait que ses dirigeants fassent le nécessaire pour voir la pépite de 21 ans intégrer rapidement son effectif. Toutefois, le joueur du Bayer Leverkusen pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre.

Selon les informations de Christian Falk rapportées via son compte Twitter , Chelsea, très intéressé par Kai Havertz, n’aurait toujours pas transmis d’offre au Bayer Leverkusen concernant le joueur allemand. Toutefois, le journaliste pour BILD rajoute que la direction du club de l’Ouest de l’Allemagne aurait été informé de l’intérêt des Blues dans ce dossier. Le club anglais passera-t-il la seconde dans les prochains jours ? Zinédine Zidane verra-t-il Kai Havertz rejoindre les rangs de Frank Lampard plutôt que les siens ? Affaire à suivre.

