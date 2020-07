Mercato - Real Madrid : Un ultimatum fixé dans le dossier Jadon Sancho ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Jadon Sancho intéresse également Manchester United. Mais le Borussia Dortmund aurait fixé une condition de taille dans ce dossier…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité ces dernières semaines, le Real Madrid a bien coché le nom de Jadon Sancho dont le profil plait beaucoup à Zinedine Zidane, mais c’est actuellement Liverpool qui tient la corde pour la pépite anglaise du Borussia Dortmund. Depuis quelques jours, Manchester United semble également avoir refait son retard dans ce dossier et semble déterminé à recruter Sancho, mais pour cela, il faudra faire assez vite…

Comme l’annonce le journaliste de Sport Bild Christian Falk, la direction du Borussia Dortmund aurait posé un ultimatum aux prétendants de Jadon Sancho en leur indiquant qu’ils avaient jusqu’au 10 août pour trouver un accord afin d’envisager un transfert. Au-delà de cette échéance, l’opération pourrait fortement se compliquer. Le Real Madrid et Manchester United sont donc prévenus…

Update @Sanchooo10: Ultimatum from @BVB to @ManUtd. If United wants to bid for Sancho, the deal must be done til August 10th @BILD_Sport