Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace à 40M€ pour Zidane dans le dossier Jadon Sancho !

Publié le 6 juillet 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que Jadon Sancho est dans le viseur du Real Madrid, l’attaquant anglais pourrait coûter bien plus cher que prévu au club madrilène si jamais le Borussia Dortmund venait à le convaincre de prolonger son contrat. Explications.

Auteur de grandes performances avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho a ainsi attiré les convoitises de nombreux clubs européens. Comme le10sport.com vous l’a annoncé le 8 juin dernier, Zinedine Zidane a craqué pour les qualités de l’attaquant de 19 ans. Pour autant, la tâche de la Casa Blanca risque d’être extrêmement compliquée dans la mesure où le jeune ailier est aussi dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs mois, d’autant plus que Jadon Sancho pourrait privilégier un retour en Angleterre et en Premier League au fait de découvrir un nouveau championnat. Et il se pourrait que ce ne soit pas la seule difficulté du Real Madrid dans ce dossier…

En cas de prolongation, la valeur marchande de Jadon Sancho augmenterait de 40M€ !

D'après les estimations du CIES, Jadon Sancho pourrait potentiellement voir sa valeur marchande drastiquement augmenter dans les prochains mois. Estimée à ce jour à 180,4M€, celle-ci passerait à 222M€ s’il venait à prolonger ne serait-ce que pour une année supplémentaire son contrat avec le Borussia Dortmund. Pour l’heure, son bail actuel expire en 2022, mais le club de la Ruhr pourrait réaliser un énorme coup aussi bien sportif que financier s’il parvenait à convaincre Jadon Sancho de prolonger son aventure du côté du Signal Iduna Park. La balle est maintenant dans le camp de l’attaquant anglais.