Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Leonardo est passé à côté de près de 15M€…

Publié le 6 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

Dans un contexte actuel où la moindre économie est recherchée par chaque club, le PSG pourrait notamment s’être assis sur près de 15M€ avec ses choix opérés pour ce mercato estival. Explications.

Un nouveau cycle va débuter au PSG. En effet, pour cet été, Leonardo a fait le choix de laisser partir plusieurs joueurs qui arrivaient en fin de contrat. Alors que Layvin Kurzawa a finalement prolongé son bail avec le club de la capitale, cela ne sera pas le cas de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Alors que le Brésilien et le Camerounais finiront la campagne de Ligue des Champions avec le groupe de Thomas Tuchel, le Belge a lui déjà filé au Borussia Dortmund, tandis que l’Uruguayen se retrouve actuellement libre, attendant de trouver un nouveau club. Des choix forts de Leonardo qui vont avoir des répercussions sur le marché des transferts puisqu’il faudra remplacer ces joueurs. Mais cela va également impacter les finances du PSG. D’un point de vue de la masse salariale, les économies seront intéressantes avec les départs de Thiago Silva et Cavani, deux des plus gros salaires de l’équipe, mais en les laissant partir librement, le directeur sportif parisien a également fait une croix sur une somme non-négligeable dans le contexte actuel.

Une situation contractuelle qui change tout !

En fin de contrat, Thiago Silva et Edinson Cavani sont donc libres de s’engager où ils le souhaitent pour la saison prochaine. Une belle affaire économique à saisir puisque leur arrivée ne coûtera aucune indemnité de transfert. En revanche, pour le PSG, cette situation empêche de recevoir un joli chèque. Ainsi, selon la dernière étude du CIES, le fait que le Brésilien et l’Uruguayen n’aient plus de contrat aurait empêché le club de la capitale de percevoir près de 15M€. En effet, selon l’Observatoire du Football, si Cavani avait eu encore un an de contrat cet été, sa valeur aurait été estimée à 8,1M€. Dans la même situation, Thiago Silva aurait lui été évalué à 6,5M€. Ce sont ainsi près de 15M€ qui auraient échappé à Leonardo et au PSG cet été avec ces deux départs. Le renouveau a donc un certain prix pour le club de la capitale.

Une prolongation importante aussi pour Mbappé

Comme l’a donc montré le CIES, un an de contrat en plus peut tout changer pour la valeur d’un joueur. Et cela est également le cas pour Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français voit actuellement Leonardo tout faire pour obtenir sa prolongation. Une signature qui ne devrait pas manquer d’influencer la valeur du crack français. Et selon cette étude, ce sont près de 40M€ qu’il faudrait rajouter à la valeur de Mbappé avec un nouveau bail. En effet, alors que Mbappé est actuellement estimé à 242,3M€, ce prix pourrait passer à 281,7M€ avec ce nouveau contrat. De quoi un peu convaincre Leonardo de tout faire pour obtenir la signature du joueur de 21 ans afin de faire monter sa valeur, mais aussi éloigner la menace du Real Madrid…