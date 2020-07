Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani aurait fixé des exigences colossales pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2020 à 12h45 par H.G.

Libre de s’engager où il le souhaite depuis son départ en fin de contrat du PSG, Edinson Cavani se montrerait très gourmand sur le plan financier avec les clubs qui le courtisent.

Après sept saisons passées au PSG, Edinson Cavani a quitté le club de la capitale le 30 juin dernier au terme de son contrat. Contrairement à Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, celui qu’on surnomme El Matador a choisi de ne même pas prolonger son bail pour deux mois supplémentaires afin de terminer la saison avec les Parisiens en aout prochain avec le Final 8 de la Ligue des Champions, préférant se concentrer sur sa recherche d’un nouveau point de chute. Ces derniers jours, la possibilité de voir Edinson Cavani revenir en Italie a pris de l’ampleur, où il est dans le viseur du Napoli comme le10sport.com vous l'a annoncé le 16 juin dernier, tandis qu'il serait aussi sur les tablettes de l’AS Roma. Mais en plus d’avoir de fortes exigences sportives, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait également l’intention de toucher le jackpot au moment de signer ce qui sera sans doute son dernier gros contrat en Europe.

Edinson Cavani demanderait une prime à la signature très élevée !