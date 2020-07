Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez aurait un plan pour James Rodriguez !

Publié le 6 juillet 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que James Rodriguez devrait selon toute vraisemblance quitter le Real Madrid cet été à un an de la fin de son contrat, le club de la capitale espagnole aurait comme idée de se servir du Colombien pour attirer Fabian Ruiz. Mais la tâche des Madrilènes ne s’annonce pas des plus aisées.

Revenu au Real Madrid l’été dernier après deux saisons en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez devrait voir son aventure madrilène s’achever au cours de la prochaine fenêtre des transferts. N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane et retenu par Florentino Perez l’été passé, l’international colombien n’a participé qu’à huit rencontres de Liga cette saison. Ainsi, à un an du terme de son bail, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne devrait pas être retenu et verrait plusieurs clubs être intéressés par la perspective de l’accueillir. Parmi eux figurerait l’Atlético de Madrid, mais la Cadena SER a expliqué ce dimanche que James Rodriguez ne croyait pas en la possibilité de rejoindre les Colchoneros du fait des difficultés financières de l’écurie entrainée par Diego Simeone. Et dans le même temps, le Real Madrid tenterait de profiter de l’intérêt du Napoli à l’égard de son joueur lors de la précédente session estivale des transferts pour le glisser dans un échange pour l’une de ses cibles de longue date.

James Rodriguez inséré dans un deal pour Fabian Ruiz ? Oui, mais...