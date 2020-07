Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un rêve à oublier pour James Rodriguez ?

Publié le 6 juillet 2020 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il devrait vraisemblablement quitter le Real Madrid cet été à un an du terme de son contrat, James Rodriguez ne devrait pas rebondir à l’Atlético de Madrid, annoncé de longue date comme étant intéressé par sa venue.

Revenu au Real Madrid après deux saisons en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez vit un exercice 2019/2020 des plus délicats sous les ordres de Zinedine Zidane, lui qui ne comptait pas sur lui en début de saison. Ainsi, l’international colombien n’a disputé que huit rencontres de Liga cette année et devrait selon toute vraisemblance quitter les Merengue cet été à un an du terme de son contrat. L’été dernier déjà, l’ancien Monégasque avait été annoncé dans les viseurs du Napoli et de l’Atlético de Madrid, avant d’être finalement retenu par le Real Madrid et Florentino Perez. Et si la donne sera certainement différente cet été, James Rodriguez pourrait d’ores et déjà dire adieu à l’un de ces deux courtisants de longue date.

James ne voudrait pas attendre une offensive tardive de l’Atlético !