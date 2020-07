Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce pour l’avenir de Kai Havertz !

Publié le 5 juillet 2020 à 20h45 par H.G.

Annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries européennes, Kai Havertz pourrait bel et bien quitter le Bayer Leverkusen cet été à en croire les propos de Rudi Völler, le directeur sportif de l’écurie allemande.

Depuis maintenant plusieurs mois, Kai Havertz affole le marché des transferts. Auteur de grosses performances avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 21 ans s’est imposé comme l’une des grandes promesses du football européen et a ainsi attiré les regards de nombreux clubs parmi lesquels figureraient notamment le PSG, Liverpool, Manchester United, mais aussi le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Zinedine Zidane est grandement séduit par le profil de l’Allemand et espère que les Merengue parviendront à l’enrôler au cours de la prochaine session estivale des transferts. Et bonne nouvelle pour le technicien de l’actuel leader de Liga, il semblerait que le Bayer Leverkusen ne soit pas opposé à un départ de Kai Havertz.

« Si une offre nous convient, il peut partir cet été »