Mercato - Real Madrid : Zidane en plein doute pour Kai Havertz ?

Zinedine Zidane serait en concurrence avec Chelsea et le Bayern pour Kai Havertz. Alors que le Bayern ne devrait pas frapper cet été pour la pépite du Bayer, le coach du Real Madrid hésiterait.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kai Havertz serait de plus en plus incertain. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Bayer Leverkusen, le milieu offensif allemand a séduit Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid espère voir sa direction recruter Kai Havertz dans un avenir proche. Toutefois, la Maison-Blanche pourrait jouer la carte de la patience et se heurter au Bayern et à Chelsea pour le recrutement de la pépite de 21 ans.

Sur son compte Twitter , Christian Falk a lâché des précisions de taille sur le dossier Havertz. A en croire le journaliste de Sport Bild , il ne devrait pas forcément y avoir une bataille royale pour Kai Havertz cet été. Si Chelsea serait bel et bien intéressé par le recrutement du jeune allemand, le Bayern ne devrait pas passer à l'action lors du prochain mercato estival. En ce qui concerne le Real Madrid, Zinedine Zidane hésiterait pour une offensive en 2020. Le suspens resterait donc entier pour l'avenir de Kai Havertz.

