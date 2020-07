Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pourquoi Zidane ne pourra pas recruter Mané

Publié le 5 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans les petits papiers de Zinedine Zidane qui cherche à renforcer le secteur offensif du Real Madrid dès cet été, Sadio Mané aurait très peu de chances de quitter Liverpool d’après Jürgen Klopp.

Depuis son transfert en provenance de Southampton à l’été 2016, Sadio Mané n’a jamais cessé d’impressionner et forme, depuis l’arrivée de Mohamed Salah en 2017, l’un des trio offensifs les plus redoutables d’Europe. N’ayant pas fait abstraction de ses grosses prestations avec Liverpool ces dernières saisons, Zinedine Zidane est admiratif du profil de l’ailier sénégalais. Et alors que Kylian Mbappé ne pourrait pas être disponible cet été, le10sport.com vous a récemment rappelé de l’intérêt de l’entraîneur du Real Madrid pour Mané. Mais pour Jürgen Klopp, Mané aurait tout à gagner à rester à Liverpool.

Klopp souligne la magie des trophées à Liverpool