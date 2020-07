Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pour la succession d’Osimhen, ce sera 25M€ !

Publié le 5 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Victor Osimhen est toujours plus proche de s'engager avec Naples, le LOSC cherche son successeur et s'intéresse à Jonathan David dont le prix a été fixé à 25M€

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le LOSC et Naples sont entrés dans la phase finale des négociations pour le transfert de Victor Osimhen. Le club italien pourrait boucler le deal pour quasiment 80M€. Une situation qui pousse les Lillois à s'activer pour dénicher un nouvel attaquant, et comme souvent, Luis Campos a un coup d'avance et semble déjà avoir trouvé le joueur idéal : Jonathan David

La Gantoise veut 25M€ pour Jonathan David

Comme l'été dernier, le LOSC pourrait donc aller piocher en Belgique pour se renforcer. En effet, après avoir attiré Victor Osimhen depuis Charleroi, c'est cette fois-ci vers La Gantoise que se tourne le club nordiste. Toutefois, ce sera probablement plus cher que pour le Nigérian. En effet, selon nos informations, le club belge réclame 25M€ pour lâcher Jonathan David, auteur de 18 buts en Championnat.