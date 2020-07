Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le successeur d’Osimhen trouvé pour 30 M€ ?

Publié le 1 juillet 2020 à 19h22 par La rédaction

En quête du successeur de Victor Osimhen, Lille aurait jeté son dévolu sur Jonathan David, grand espoir de La Gantoise. Le club belge en demanderait pas moins de 30M€.