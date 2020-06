Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen, Gabriel… Un deal à 100M€ se prépare !

Publié le 30 juin 2020 à 8h25 par T.M. mis à jour le 30 juin 2020 à 8h42

Malgré le contexte actuel, le LOSC pourrait tout de même toucher le pactole cet été grâce notamment à Victor Osimhen et Gabriel.

Bien que la saison de Ligue 1 n’ait pas pu aller à son terme, Victor Osimhen et Gabriel ont tout de même réussi à se mettre en valeur avec le LOSC. De quoi leur ouvrir de grandes portes pour cet été. Ainsi, comme le10sport.com l'a révélé le 30 mai et confirmé ce mardi par Manu Lonjon, Naples négocierait actuellement pour les deux joueurs de Christophe Galtier. Et cette opération pourrait considérablement renflouer les caisses des Dogues puisque cela pourrait tourner autour des 100M€. Un contrat de 5 ans attendrait Osimhen et Gabriel du côté du San Paolo alors que Naples voudrait boucler le plus rapidement possible ces 2 renforts pour Gattuso.