Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Est-ce le bon moment pour Xavi ?

Publié le 30 juin 2020 à 4h45 par T.M.

En janvier dernier, Xavi avait préféré recaler le FC Barcelone, qui pensait pourtant à lui pour devenir entraîneur, estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour débarquer. Cet été, la tendance pourrait-elle différente ?

Cela semble écrit, Xavi entraînera un jour le FC Barcelone. La question est désormais de savoir quand. Aujourd’hui sur le banc d’Al Sadd au Qatar, l’Espagnol avait déjà été sollicité par le club catalan en janvier dernier. Au moment de chercher le successeur d’Ernesto Valverde, le Barça avait pensé à son ancienne gloire pour reprendre le flambeau. Si Quique Setien a finalement été intronisé, c’est notamment parce que Xavi a décliné cette proposition. Estimant que les conditions n’étaient pas toutes réunies pour revenir au Camp Nou en janvier, il a donc préféré remettre à plus tard cette possibilité. Et plus tard pourrait bien être cet été…

« Démarrer un projet au commencement »