Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier n'est plus le bienvenu à Paris !

Publié le 30 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le Borussia Dortmund et Thomas Meunier réclameraient une grosse somme pour l'international belge termine la Ligue des Champions avec le PSG, Pierre Ducrocq espère que Leonardo refusera.

C'est officiel depuis quelques jours, Thomas Meunier rejoindra le Borussia Dortmund la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, le Belge n'a pas prolongé son bail, mais pourrait finir la saison avec Paris comme l'a laissé entendre le directeur général du club de la Ruhr, Hans-Joachim Watzke : « Thomas n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité. S'il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. Nous sommes en tout cas ouverts quant à cette possibilité ». Toutefois, d'après Le Parisien et RMC Sport , le Borussia Dortmund réclamerait un prêt payant tandis que Thomas Meunier exigerait un salaire bien plus élevé que celui qu'il touchait au PSG.

«Tu imagines par rapport aux autres joueurs ?»