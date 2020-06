Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo rencontre trois problèmes pour le prêt de Meunier…

Publié le 29 juin 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Thomas Meunier s’est officiellement engagé avec le Borussia Dortmund. Pourtant, dans l’optique des phases finales de la Ligue des Champions qui seront disputées en août à Lisbonne, Leonardo voudrait le récupérer pour un prêt de deux mois. Mais il se heurte à trois difficultés majeures.

Le feuilleton a débuté dimanche lorsque Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, a indiqué au micro de l’émission Sport-Doppelpass que Thomas Meunier pourrait potentiellement revenir au PSG pour faire une pige et jouer les phases finales de la Ligue des Champions en août prochain : « Thomas n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité. S'il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens ». D’ailleurs, Leonardo aurait amorcé les négociations en ce sens, mais ce retour provisoire de Meunier semble très compliqué à boucler pour le directeur sportif du PSG.

Dortmund réclame une indemnité au PSG

Comme l’a annoncé RMC Sport ces dernières heures, le Borussia Dortmund pourrait effectivement accepter de prêter Thomas Meunier au PSG, mais réclamerait pour cela une somme assez conséquente au club de la capitale. Et en ce contexte économique délicat, surtout après la crise du Covid-19, pas sûr que Leonardo soit en mesure de satisfaire les demandes du club allemand qui semble clairement tenir les rênes dans ce dossier. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Meunier ?

Meunier a fixé ses conditions

Selon L’Equipe qui a également consacré un article à ce dossier dans ses colonnes du jour, le PSG aurait déjà débuté ses négociations avec Thomas Meunier et lui aurait proposé les mêmes bases salariales que cette saison pour qu’il vienne effectuer cette pige de deux mois. Toutefois, l’international belge voudrait plus, et il aurait donc rapidement coupé court suite à la proposition de Leonardo. En clair, ce dossier pourrait coûter une belle somme au PSG, surtout qu’un troisième facteur pourrait venir saler encore davantage la note…

Une assurance à gérer pour le PSG ?