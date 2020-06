Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier aurait lâché une première réponse à Leonardo !

Publié le 29 juin 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisage de se faire prêter Thomas Meunier jusqu’en août prochain pour terminer la campagne de Ligue des Champions, le nouveau joueur du Borussia Dortmund ne serait pas d’accord avec les termes financiers proposés par Leonardo.

En manque de solutions concrètes au poste de latéral droit dans son effectif actuel, le PSG a une petite idée derrière la tête et envisage de faire revenir Thomas Meunier jusqu’à la fin du mois d’août pour disputer la fin de la Ligue des Champions, qui se tiendra à Lisbonne. Seulement, l’international belge vient de s’engager officiellement avec le Borussia Dortmund après être arrivé au terme de son contrat avec le PSG, et Leonardo semble pour l’instant mal embarqué avec Meunier.

Meunier a discuté avec le PSG, mais…