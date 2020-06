Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier, Ligue des Champions... Ce coup de tonnerre qu va faire mal à Cavani !

Publié le 28 juin 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Transféré au Borussia Dortmund, Thomas Meunier pourrait finalement rester quelques mois au PSG pour finir la saison européenne. Alors que Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico et Layvin Kurzawa auraient accepté de poursuivre leur aventure en Ligue des Champions avec le PSG, Edinson Cavani pourrait finalement être le seul absent.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani, Thiago Silva et Thomas Meunier ne défendront plus les couleurs du PSG la saison prochaine. Leonardo a annoncé clairement que son capitaine brésilien et son numéro 9 n'allaient pas prolonger et changeraient de cap cet été. En ce qui concerne Thomas Meunier, le Borussia Dortmund a officialisé son transfert. Après quatre saisons passées au PSG, l'international belge va donc migrer vers la Bundesliga, du côté du club de la Ruhr. Alors que la saison a été interrompue de nombreuses semaines à cause du coronavirus, la Ligue des Champions reprendra ses droits au mois d’août. Lors de la reprise de la C1, le PSG devrait être privé de Thomas Meunier et d'Edinson Cavani. D'une part, le club de la capitale ne serait pas parvenu à trouver un terrain d'entente juridique avec son défenseur et le BVB pour le conserver deux mois de plus. D'autre part, El Matador , vexé de ne pas avoir pu rejoindre l'Atlético cet hiver, ne voudrait plus rendre le moindre service aux dirigeants parisiens.

Thomas Meunier pourrait finalement rester

Ce dimanche, le Borussia Dortmund a donné une lueur d'espoir au PSG en ce qui concerne Thomas Meunier. A en croire Hans-Joachim Watzke, le nouvel arrière droit du BVB pourrait finalement finir la saison européenne avec le club de la capitale. « Thomas n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité. S'il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. Nous sommes en tout cas ouverts quant à cette possibilité » , a annoncé le directeur général de Dortmund dans l'émission Sport-Doppelpass .

Cavani, le seul maillon manquant en Ligue des Champions ?

Edinson Cavani pourrait donc être le seul à ne pas vouloir faire une fleur au PSG. En effet, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico et Layvin Kurzawa, qui sont tous en fin de contrat le 30 juin, auraient déjà accepté de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions avec le PSG. Avec Thomas Meunier, Thomas Tuchel pourrait donc avoir son effectif quasi complet pour tenter de dépasser enfin le stade des quarts de finale de la C1. A moins qu'un retournement de situation ne soit également possible avec Edinson Cavani.