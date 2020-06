Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros rebondissement pour Thomas Meunier ?

Publié le 28 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

Alors que Thomas Meunier a officiellement rejoint le Borussia Dortmund en fin de contrat, un détail semble toujours devoir être réglé dans ce dossier, et l’avenir de l'international belge demeure toujours incertain…

Le 25 juin dernier, on apprenait la signature officielle de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, en provenance du PSG. Libre de tout contrat, le latéral droit international belge s’est engagé avec le club de la Ruhr pour quatre ans. Cependant, l’avenir du Belge semble toujours incertain, car il reste la Ligue des Champions à disputer avec le PSG au mois d’août. Et alors que la tendance des derniers jours était à une absence du latéral droit pour la fin de cette compétition, Dortmund annonce un possible rebondissement.

« S’il le désire, il pourra rejoindre Paris »