Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie du clan Eyraud sur le projet de Boudjellal !

Publié le 28 juin 2020 à 13h45 par A.M.

Ces dernières heures, le projet de rachat orchestré par Mourad Boudjellal a pris de l'ampleur. Mais du côté de l'OM, on se montre assez dubitatif.

Vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé les informations révélées quelques heures plus tôt par L'Equipe et Var-Matin , à savoir qu'il est bien à la tête d'un projet pour racheter l'OM : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient (...) Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt . » Toutefois, comme depuis plusieurs semaines, Jacques-Henri Eyraud a tenu à rappeler que « l’OM n’est pas à vendre . »

L'OM juge le projet de rachat «pas sérieux»