Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien chouchou de Bielsa interpelle déjà Boudjellal !

Publié le 28 juin 2020 à 12h45 par La rédaction

Alors qu’il ne sait pas de quoi sera fait son avenir, Mario Lemina (26 ans) est loin d’être contre un retour à l’Olympique de Marseille. Un club avec lequel le Gabonais a « de très beaux souvenirs ».

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, notamment à l’ère Marcelo Bielsa, Mario Lemina (26 ans) n’a jamais cessé de montrer son affection pour le club marseillais. Le Gabonais est actuellement prêté à Galatasaray par Southampton avec une option d’achat d’environ 16M€ et s’est imposé comme titulaire dans l’équipe turque. Toutefois, l’ancien joueur de la Juventus ne sait pas quel maillot il portera la saison prochaine et n’écarte pas la possibilité de quitter la Turquie pour tenter de rebondir. Et Mario Lemina se verrait bien rejouer pour l’Olympique de Marseille...

« Pourquoi pas y retourner »