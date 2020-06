Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet de Boudjellal en interroge plus d’un…

Publié le 28 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis ce vendredi, tout le monde parle du rachat de l’OM par le projet piloté par Mourad Boudjellal. Un projet qui interroge toutefois…

Si le rachat de l’OM était jusque-là au stade de rumeur, cela est devenu plus concret ce vendredi. En effet, Mourad Boudjellal, intéressé par une carrière dans le football désormais, a annoncé être porteur d’un projet colossal en lien avec des fonds du Moyen-Orient pour venir succéder à Frank McCourt. Une annonce fracassante qui a forcément appelé certains à aller creuser sur les dessous de ce projet pharaonique, mais aussi mystérieux. En effet, alors que Boudjellal n’a pas dévoilé l’identité de cet investisseur, les fonds pourraient venir d’Arabie Saoudite, notamment grâce à Mohamed Ayachi Ajroudi. De quoi interpeller certains.

« C’est du bluff… »