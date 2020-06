Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, Qatar... Boudjellal met les choses au clair sur ses ambitions XXL !

Publié le 28 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Mourad Boudjellal qui fait partie d’un projet de reprise pour l’OM a détaillé les ambitions que portent les potentiels repreneurs.

L’annonce de Mourad Boudjellal a fait l’effet d’une bombe dans la cité phocéenne. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais a expliqué ce vendredi qu’il faisait partie d’un projet de rachat pour l’OM avec des fonds étatiques et privés venant du Moyen-Orient. Alors que le projet naissant vient tout juste d’éclore, supporters et observateurs se posent maintenant des questions sur la solidité de ce nouveau projet et les intentions de ceux qui seront peut-être amenés à gouverner.

Concurrencer le PSG ? Pas une priorité pour Boudjellal