Mercato : Derrière l'OM et Boudjellal, l'Arabie saoudite pourrait s'attaquer au PSG et au Qatar !

Publié le 27 juin 2020 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 juin 2020 à 19h35

Beaucoup d'interrogations demeurent depuis l'annonce retentissante de Mourad Boudjellal concernant l'existence d'une offre avec des fonds du Moyen-Orient pour le rachat de l'OM. Alors que certains doutent d'un intérêt de l'Arabie saoudite pour le club phocéen, George Malbrunot, grand reporter au Figaro, assure au contraire que le Qatar, propriétaire du PSG, pourrait voir venir son rival en Ligue 1.

Alors que les joueurs de l'OM retrouvaient le centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus vendredi, tous les regards étaient tournés sur Toulon en ce 26 juin. Un peu plus tôt dans la journée, Mourad Boudjellal a en effet lâché une bombe sur l'avenir du club : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt ». Proche du Sporting Toulon, Mourad Boudjellal a donc annoncé être impliqué dans un projet colossal visant à racheter l'OM. Derrière cette offre se cache un homme d'affaires franco-tunisien, qui serait Mohamed Ayachi Ajroud, un intermédiaire installé en Tunisie et bien connu des affaires franco-saoudiennes expliquait vendredi Challenges . Après les nombreuses rumeurs évoquant une arrivée Al-Walid ben Talal, toutes démenties par ses proches, l'Arabie saoudite est donc une nouvelle fois associée à l'Olympique de Marseille. Un intérêt crédible ?

Avec l'OM, l'Arabie saoudite pourrait faire mal au PSG et au Qatar

A en croire George Malbrunot, grand reporter au Figaro spécialiste du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est bel et bien à l'origine de cette offensive estimée à 700M€ dont Mourad Boudjellal est la tête de gondole. Sur Twitter , le journaliste expliquait vendredi que « l'un des objectifs non avoués du rachat de l'OM par des fonds du Golfe - Saoudiens en particulier » était de concurrencer le Qatar, propriétaire du PSG. Invité de France Info ce samedi matin, Malbrunot a donné plus de détails sur cette stratégie. « Ce sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis essentiellement, et peut-être éventuellement le Bahreïn. C'est à dire des pays du Golfe, des monarchies pétrolières et richissimes, qui sont surtout les ennemis du Qatar depuis 2017, qui détient le PSG », explique-t-il. « Hier, je voyais un intermédiaire dans cette affaire et pour les gens de l'entourage de Boudjellal qui représentent les intérêts notamment saoudiens, il leur est insupportable d'imaginer que le Championnat de France se résume simplement à une course en tête du PSG, et donc du Qatar, qui a très intelligemment racheté ce club et en a fait une vitrine, avec des campagnes de publicités récurrentes. Et comme il y a une guerre entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, il y a vraiment une volonté, et ça m'a été clairement énoncé comme ça, de concurrencer le Qatar sur le terrain du foot en France en ciblant justement l'Olympique de Marseille qui est le rival », a précisé Georges Malbrunot.

Un intérêt logique pour un projet « méditerranéen » ?

D'ailleurs, un indice viendrait confirmer cela, la fameuse « identité méditerranéenne » que Mourad Boudjellal et les acheteurs potentiels souhaitent donner à l'Olympique de Marseille. Une formule répétée avec insistance par l'ancien président du club de rugby de Toulon, devenant presque un élément de langage, qui colle parfaitement à l'Arabie saoudite aux yeux de Georges Malbrunot « Mourad Boudjellal l'a bien dit, le rachat sera fortement identitaire , explique le grand reporter du Figaro sur France Info . Il y a une communauté musulmane importante (à Marseille, NDLR). Ces pays du Golfe sont liés aux communautés musulmanes d'Europe, donc c'est assez logique que ces pays-là s'intéressent à l'OM », estime-t-il. De quoi donner de la crédibilité à ce projet pharaonique, même si d'autres journalistes restent bien plus mesurés sur le sujet.

Des zones d'ombre subsistent