Mercato - OM : Frank McCourt va-t-il vendre l'OM cet été ?

Publié le 27 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a fait de grosses révélations concernant un possible rachat de l'OM par un homme d'affaires franco-tunisien. Mais selon vous, Frank McCourt vendra-t-il le club phocéen cet été ?

Alors que le mercato franco-français a ouvert ses portes il y a déjà quelques semaines, l'OM est actuellement au cœur de l'actualité pour un tout autre sujet. En effet, Mourad Boudjellal a annoncé vendredi à la surprise générale être impliqué dans un projet de rachat de l'OM. Ainsi, l'ancien patron du RCT pourrait prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud si le fonds de sociétés privées et étatiques du Moyen-Orient intéressé par l'OM parvient à ses fins. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt ».

Ca s'active pour le rachat de l'OM, mais McCourt sera-t-il vendeur ?