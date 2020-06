Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rothschild, OM… Cette énorme mise au point sur la vente du club !

Publié le 27 juin 2020 à 8h15 par T.M.

Ce vendredi, une bombe a été lâchée. Piloté par Mourad Boudjellal, un projet en lien avec des investisseurs du Moyen-Orient a été monté pour le rachat de l’OM. Toutefois, du côté du club phocéen, la porte ne semble clairement pas être ouverte.

Chaque semaine, la vente de l’OM fait énormément parler. Mais cette fois, ce dossier semble prendre une autre tournure et les choses sont concrètes. En effet, ce vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé avoir été approché des des investisseurs du Moyen-Orient afin de piloter un projet de rachat colossal et ainsi négocier avec Frank McCourt. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort », lâchait l’ancien patron du RCT, désormais décidé à mettre un pied dans le monde du football. Et visiblement, il pourrait entrer par la grande porte.

« Le club n’est pas à vendre »