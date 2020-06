Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération totale à 700M€ pour le rachat de l’OM ?

Publié le 26 juin 2020 à 14h00 par T.M.

Mourad Boudjellal l’a confirmé, il pilote actuellement, accompagné par des investisseurs du Moyen-Orient, un projet de rachat de l’OM. Et au total, cette opération s’élèverait à 700M€.

Coup de tonnerre à l’OM ! Alors que le dossier de la vente du club phocéen par Frank McCourt s’était quelque peu refroidi ces derniers jours, une bombe a été lâché ce vendredi. En effet, au micro de RMC , Mourad Boudjellal a confirmé les informations parues dans la matinée affirmant qu’il pilotait actuellement un projet de rachat de l’OM avec des fonds venus du Moyen-Orient. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. (…) Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt », a assuré Boudjellal. Et ce projet serait visiblement colossal.

Un budget transfert à 200M€ !