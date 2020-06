Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal sort du silence pour le rachat de l’OM !

Publié le 26 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Selon les dernières informations, Mourad Boudjellal serait aux commandes d’un énorme projet de rachat pour l’OM. Une information confirmée par l’ancien patron du RCT en personne.

La vente de l’OM a pris un nouveau tournant ce vendredi. Alors que ce dossier semble d’être calmé, Var Matin et L’Equipe ont lâché une véritable bombe concernant le rachat du club phocéen à Frank McCourt. Ainsi, en coulisses, un projet pharaonique serait en train de se mettre en place, le tout piloté par Mourad Boudjellal. Appuyé par des investisseurs du Moyen-Orient, l’ancien patron du RCT, décidé à faire entrée dans le monde du football, pourrait donc être le prochain homme fort du club phocéen. Un coup de tonnerre serait donc en préparation sur la Canebière et dans la foulée de ces informations, Boudjellal a confirmé la tendance.

Boudjellal confirme