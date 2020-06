Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, Qatar... Ces incroyables révélations sur les ambitions du projet de Boudjellal !

Publié le 26 juin 2020 à 18h30 par Bernard Colas

Alors que Mourad Boudjellal porte une offre de rachat pour l'OM, ce projet pharaonique aurait pour objectif à terme de concurrencer le PSG, propriété du Qatar.

C'est un coup de tonnerre auquel ne s'attendaient pas les supporters de l'OM. Ce vendredi, Mourad Boudjellal a confirmé être impliqué dans un projet de rachat pour le club phocéen alors qu'il se dirigeait vers le Sporting Toulon. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt », a confirmé ce vendredi l'ancien président du RC Toulon sur RMC .

Un projet à 700M€ pour l'OM

Effectivement, ce projet est assez fou puisque les montants évoqués sont astronomiques. Ce vendredi, Le Figaro a annoncé qu'un fonds de sociétés privées et étatiques du Moyen-Orient représenté par un homme d'affaires franco-tunisien, qui pourrait être Mohamed Ayachi Ajroudi, aurait versé sur un compte de la banque Rothschild la somme de 700M€ en vue du rachat de l'Olympique de Marseille. 300M€ seraient réservés à Frank McCourt pour le convaincre de laisser sa place, 200M€ pour combler les pertes du club ces dernières années, et 200M€ pour le mercato. Une répartition de ce montant colossal confirmée d'ailleurs un peu plus tard par Le Phocéen.

