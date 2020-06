Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal lâche déjà un nom pour son projet colossal à l’OM !

Publié le 26 juin 2020 à 17h45 par T.M.

Mourad Boudjellal l’a confirmé, il est bien aux commandes d’un projet de rachat de l’OM. En lien avec de riches investisseurs du Moyen-Orient, l’ancien patron du RCT a d’ailleurs déjà déjà idées pour s’entourer une fois à la tête du club phocéen.

Le prochain président de l’OM pourrait bien se nommer Mourad Boudjellal. Après avoir laissé son empreinte dans le rugby, l’ancien patron du RCT débarque désormais dans le football. Et s’il était prévu qu’il rachète le Sporting Toulon, le voilà désormais impliqué dans un projet pharaonique pour acheter l’OM à Frank McCourt. Ce vendredi, la bombe a été lâchée et Boudjellal a confirmé dans la foulée, assurant alors : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient ». Un projet dont on en sait désormais un petit plus puisque selon les informations du Figaro , l’opération serait estimée à 700M€, dont 200M€ seraient notamment réservés pour les transferts.

« J'ai proposé quelqu'un d'assez emblématique, Louis Acariès »