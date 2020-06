Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Thauvin… L’été s’annonce mouvementé à l’OM !

Publié le 26 juin 2020 à 13h30 par T.M.

Avec la participation en Ligue des Champions, André Villas-Boas n’entend pas faire de la figuration et espère se renforcer. Toutefois, avec la situation économique actuelle, l’effectif pourrait bien s’appauvrir et Jacques-Henri Eyraud pourrait vendre plusieurs joueurs cadres de l’OM.

Accusant un déficit budgétaire de près de 100M€, l’OM doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et vite afin d'éviter de nouvelles sanctions du fair-play financier. Pour cela, des départs sont attendus. Néanmoins, dernièrement, Jacques-Henri Eyraud avait assuré que les portes ne seraient pas grandes ouvertes cet été du côté de la Canebière. « Les stars de l’OM, Payet, Thauvin et Mandanda, sont-elles à vendre ? Non, il n’y a pas de soldes à l’OM. (…) Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pérenne », lâchait le président de l’Olympique de Marseille. Mais à quoi faut-il alors s’attendre pour ce mercato estival ? Ce vendredi, on commence à y voir un peu plus clair…

La fin pour Kamara et Sanson ?

Pour faire entrer de l’argent rapidement, l’OM pourrait se séparer, certainement à contre-coeur, de ses joueurs à grande valeur marchande. C’est le cas notamment de Boubacar Kamara. A 20 ans, le défenseur central, qui peut dépanner devant la défense, est très apprécié en Europe. Et bien que le Marseillais souhaiterait continuer la saison prochaine, Jacques-Henri Eyraud pourrait bien ouvrir la porte à un départ comme l’assure Le Parisien . Il pourrait également en être de même pour Duje Caleta-Car et Morgan Sanson, très appréciés et qui pourraient donc rapporter de jolis chèques. D’ailleurs, le milieu de terrain français plairait à José Mourinho qui verrait en lui le successeur de Tanguy Ndombele à Tottenham. Néanmoins, comme le précise La Provence ce vendredi, André Villas-Boas ne serait pas très chaud à l’idée se séparer de Sanson. A ces 3 départs devraient également s’ajouter des indésirables que sont notamment Kevin Strootman et Valère Germain. Pas vraiment dans les plans d’André Villas-Boas, qui recherche d’ailleurs un nouvel attaquant, les deux joueurs sont également annoncés loin de la Canebière.

Villas-Boas va pouvoir compter sur Thauvin et Payet !