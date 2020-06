Foot - Mercato - PSG

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Thauvin !

Publié le 25 juin 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin ne devrait pas partir cet été ce qui laisse penser qu'il pourrait partir libre dans un an. Mais contre toute attente, l'OM tenterait de prolonger son ailier de 27 ans.

Cet été, le dossier Thauvin risque d'animer la direction de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que le contrat du Champion du monde prend fin en juin 2021. Autrement dit, s'il ne prolonge pas, il existe un vrai risque de la voir partir libre dans un an. Et un départ n'est pas à l'ordre du jour comme l'a rappelé Jacques-Henri Eyraud : « On aura Thauvin Mandanda et Payet la saison prochaine ? Bien sûr. Notre volonté est de rester le pus compétitif possible, mais sur une base économique pérenne . » D'ailleurs, dans le clan Thauvin, c'est le même son de cloche. « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille », confiait un proche du joueur au Phocéen ces derniers jours. Par conséquent, un départ libre prend de l'ampleur.

Eyraud négocie une prolongation pour Thauvin

Toutefois, selon les informations Ouest-France , Jacques-Henri Eyraud aurait décidé de prendre les choses en mais dans ce dossier. En effet, le président de l'OM aurait directement contacté l'entourage de Florian Thauvin afin de lui soumettre l'idée d'une prolongation de contrat. Comme révélé par le10sport.com, ce dossier est d'ailleurs une priorité pour le club phocéen qui ne compte pas voir filer gratuitement l'un de ses meilleurs éléments dans un an. Cependant, bien qu'un départ semble exclu cet été, l'hypothèse de voir Florian Thauvin prolonger son bail s'annonce également complexe.

Thauvin n'est pas chaud