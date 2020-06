Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani pointe du doigt… Al-Khelaïfi !

Publié le 25 juin 2020 à 16h45 par La rédaction

Libre de tout contrat dans quelques jours, Edinson Cavani s’apprête à quitter le PSG alors que l’aventure en Ligue des Champions n’est pas terminée. Une décision qui a fait beaucoup de bruit et le clan du joueur s’en est pris au président du club de la capitale !

« Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. » a récemment lancé Leonardo en évoquant l’avenir de Thiago Silva et d’Edinson Cavani. Après 7 années de bons et loyaux services, Edinson Cavani quittera le Paris Saint-Germain dans quelques jours sans prolonger son contrat pour disputer les dernières rencontres de la Ligue des Champions. L'entourage d’ El Matador est déçu que le président du PSG n’ait pas poussé Cavani à rester...

« Mais Nasser a peu à peu disparu cette année »