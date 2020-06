Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec à 250M€ se confirme pour Leonardo !

Publié le 25 juin 2020 à 14h45 par T.M.

Selon les dernières informations de la presse espagnole, Leonardo tenterait le coup auprès du Real Madrid pour Takefusa Kubo. Toutefois, le directeur sportif devrait bel et bien se heurter à un mur…

Alors que le Real Madrid fait les yeux doux à Kylian Mbappé, attendant son heure pour dégainer une offre et chiper le joyau du PSG, Leonardo voudrait également en faire de même. Le directeur sportif parisien serait tombé sous le charme d’une des pépites de Zinedine Zidane : Takefusa Kubo. Arrivé l’été dernier chez les Merengue, le Japonais avait notamment snobé le club de la capitale. Mais Leonardo ne lâcherait pas l’affaire et selon les dernières informations de As , le Brésilien insisterait pour le « Messi japonais », étant même passé à la vitesse supérieure durant ce mois de juin.

Une réponse claire !