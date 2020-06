Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau rêve de Leonardo est fixé à… 250M€ !

Publié le 25 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Après Mauro Icardi, Leonardo continue de prospecter un peu partout pour renforcer le PSG. Toutefois, pou exaucer l’un de ses souhaits, le Brésilien devra sortir le chéquier.

Touché la crise du coronavirus, le PSG doit lui aussi faire des moyens limités pour ce mercato estival. Après avoir déjà dépensé 50M€ pour Mauro Icardi, Leonardo doit désormais gérer l’enveloppe restante pour combler les carences de l’effectif de Thomas Tuchel. Pour cela, un milieu de terrain, un arrière droit et un défenseur central seraient notamment recherchés. De nombreux noms sont alors évoqués dans les médias et ce mercredi, la presse espagnole a notamment révélé un intérêt pour Takefusa Kubo, lui qui évolue pourtant au poste de milieu de terrain offensif. Sous le charme du joueur prêté par le Real Madrid à Majorque, Leonardo serait passé à l’action, mais pas sûr qu’il obtienne gain de cause.

Takefusa Kubo ne sera pas donné !