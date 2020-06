Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision de Cavani ne passe pas en interne…

Publié le 25 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Pourtant très attaché au club, Edinson Cavani a décidé de ne pas prolonger son contrat pour deux mois afin de prendre part à la fin de la saison du PSG. Un choix qui ferait jaser au sein de la direction parisienne.

Après sept saisons passées au PSG, au cours desquelles il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani n’ira pas jusqu’au bout de sa dernière campagne européenne avec le club de la capitale. En effet, à cause du Covid-19, les compétitions ont été temporairement suspendues, voire arrêtées à l’image de la Ligue 1. Toujours en lice en Ligue des champions, le PSG disputera son quart de finale en août prochain. Sous contrat jusqu’au 30 juin, Cavani ne prolongera pas pour une année supplémentaire, ni pour deux mois afin de pouvoir disputer le reste de la saison. En effet, El Matador ne voudrait pas se blesser pour son prochain club et laissera donc le PSG dans l’embarras. Un choix qui ne passerait pas dans les bureaux parisiens.

Cavani aurait laissé un goût amer au PSG après son départ