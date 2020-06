Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal fait une première annonce sur le recrutement estival !

Publié le 27 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

Porteur d’un projet de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a évoqué la question du mercato dans le cas d’une éventuelle reprise.

Depuis ce vendredi, c’est l’effervescence à Marseille. Mourad Boudjellal a annoncé qu’il faisait partie d’un projet de reprise de l’OM par des fonds étatiques et privés du Moyen-Orient. Depuis ces déclarations, les questions autour de ce projet naissant se multiplient. Après avoir expliqué plus en détail le projet qui serait mis en œuvre par un homme d’affaires franco-tunisien dont il n’a pas souhaité donner le nom, Mourad Boudjellal s’est à nouveau exprimé, cette fois-ci concernant le mercato.

Boudjellal botte en touche pour le mercato à venir