Mercato - OM : La révélation de Boudjellal sur l’intérêt d’Emmanuel Macron…

Publié le 27 juin 2020 à 14h15 par T.M.

Actuel président de la République, Emmanuel Macron est un grand fan de l’OM. D’ailleurs, à en croire Mourad Boudjellal, il semble suivre de très près le rachat du club phocéen.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l’OM faisait énormément parler. Avec la situation actuelle du club phocéen, certains annonçaient que Frank McCourt envisageait de quitter le navire. Si au sein du club phocéen on s’est efforcé de démentir, il n’empêche que cela est bien réel. En effet, ce vendredi, Mourad Boudjellal a lâché une véritable, annonçant qu’il pilotait un projet avec des investisseurs du Moyen-Orient pour reprendre l’OM. Et cette opération serait pharaonique puisqu’elle a été annoncée à 700M€. De quoi faire parler et à tous les étages, ce rachat fait parler, au point même d’atteindre l’Elysée et le président de la République, Emmanuel Macron.

« Emmanuel Macron est très attentif au projet de l’OM »