Mercato - OM : Un projet à 700M€ pour racheter l'OM ? La réponse de Boudjellal !

Publié le 27 juin 2020 à 9h15 par La rédaction

À la tête d’un énorme projet pour racheter l’OM, Mourad Boudjellah est revenu sur les sommes impressionnantes qui ont été évoquées.

L’avenir de l’OM est totalement relancé. L’ancien président du RCT, Mourad Boudjellal pourrait prochainement faire ses débuts dans le monde du football à la tête du club marseillais. Ce vendredi, il a confirmé qu’il était tout proche de faire une offre à Frank McCourt pour le convaincre de lui lâcher de club. Plusieurs investisseurs du Moyen-Orient seraient aux côtés de l’ancien président de Toulon. Et ces hommes d’affaires verraient les choses en grand : 300M€ pourraient être utilisés pour convaincre Franck McCourt de lâcher son club, 200M€ pour éponger les dettes et encore 200M€ seraient consacrés pour dépenser sur le marché des transferts. De quoi faire rêver les supporters marseillais…

« Il faut avoir les moyens »